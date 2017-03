Handball : le HBC Nantes préserve ses chances de qualification pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions

Le HBC Nantes est toujours dans la course pour décrocher son billet pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions de handball. Ce samedi à la Trocardière, les Nantais ont arraché le nul 26/26 face au PSG lors du 1/8e de finale aller. Tout se jouera donc samedi lors du match retour à Paris.

Le HBC Nantes a préservé ses chances de qualification à l'issue du 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions de handball. Dans une salle de la Trocardière surchauffée et pleine à craquer (4610 spectateurs), les Nantais ont obtenu un nul mérité 26/26 face au PSG Handball. Menés de deux buts à deux minutes de la fin, ils ont trouvé les ressources nécessaires pour décrocher un 21e match consécutif sans défaite. "Nous voulions prouver que nous avions notre place à ce niveau, nous l'avons fait" glisse le gardien du HBC Nantes Cyril Dumoulin. "Nous avons fait le match que nous voulions. Nous n'avons pas perdu. C'est important pour nos supporters" précise l'entraîneur du nantais Thierry Anti.

Un match nul au bout d'un combat intense et ds une ambiance de folie !!! Toujours vivants !#tousH #ambiancedefeu #onlacherien #fousfurieux pic.twitter.com/I3dnVwVM4C — Cyril Dumoulin (@CyrilDumoulin) March 25, 2017

Les statistiques du match

- EHF

La défense du HBC Nantes a tenu bon

Privé de son demi-centre Nikola Karabatic (victime d'une gastro-entérite), le PSG Handball n'a pas eu le rendement qui est habituellement le sien en attaque. La faute à la solidité de la défense nantaise. "Nous sommes fiers d'avoir empêché les Parisiens de marquer plus 26 buts" reconnait Rock Féliho. D'ailleurs, c'est la première fois cette saison en Ligue des Champions que les coéquipiers de Daniel Narcisse inscrivent aussi peu de buts. "Les Parisiens ont imposé leur rythme lors de ce match. Je crois qu'ils en mettront beaucoup plus lors du match retour. Ils ont l'air de ce satisfaire de ce match nul. On verra s'ils ont raison dans une semaine" affirme le gardien du H Arnaud Siffert.

Le HBC Nantes croit en ses chances lors du match retour

Thierry Anti a le sens de la formule. "C'est comme s'il y avait pas eu de match aller. Tout va se jouer sur soixante minutes." glisse le coach du HBC Nantes. "Avec ce match nul, on peut imaginer mettre de la pression sur le PSG lors du match retour. Je voulais qu'on se rende à Paris avec une chance de se qualifier, c'est chose faite" précise le technicien nantais. Invaincu à l'extérieur en Ligue des Champions, le HBC Nantes tentera de poursuivre cette série à Paris le 1er avril prochain. "Nous allons tout faire pour gagner à Paris. Nous en sommes capables. Nous allons vendre chèrement notre peau" conclut Rock Féliho. Rappelons qu'un match nul avec plus de 26 buts lors du match retour peut suffire au HBC Nantes pour se qualifier.