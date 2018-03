Il y a un an, les handballeurs nantais avaient effectué 800 kilomètres aller-retour pour disputer face au Paris-Saint-Germain Handball leur premier 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, ce sont au minimun 4400 km aller-retour qui les attendent pour rallier Brest à l'ouest de la Biélorussie. Propriété d'un mécène, le club du Meshkov Brest domine le handball biélorusse. Il a remporté les quatre derniers titres nationaux mais n'a jamais dépassé le stade des 1/8e de finale en Ligue des Champions, sorti la saison passée par les Allemands de Flensburg, au terme d'une opposition très serrée.

C'est une équipe très solide. Ils ont de très bons joueurs. Ils possèdent un excellent arrière gauche avec le serbe Petar Djordic qui a beaucoup marqué lors des derniers matchs. Ce n'est pas un match qui me fait peur. On a déjà joué en Biélorussie. C'était face au Dinamo Minsk en 2012. Mais le voyage va nous fatiguer, c'est certain" reconnait l'entraîneur du HBC Nantes Thierry Anti

Sergey Bebeshko, l'entraîneur du Meshkov Brest © Maxppp -

Tombeur du Paris cette saison en Ligue des Champions

Sixième du groupe B de la Ligue des Champions, la formation du Meshkov Brest a terminé la phase de qualification avec quatre victoires, deux nuls et huit défaites. Certes, leur parcours est moins glorieux que celui du HBC Nantes, troisième du groupe A, mais les Biélorusses se sont montrés redoutables dans leur salle. Ils ont notamment dominé le Paris Saint Germain Handball (29-28) et les Polonais de Kielce (28-25), champions d'Europe en 2016. En revanche, les hommes de Sergey Bebeshko, ancien entraîneur de Villeurbanne (2002-2004) et de Saint Cyr Touraine (2004-2006), ont été moins fringants avec cinq revers en sept matchs.

Il ne faut pas s'attendre à les battre de dix buts au match retour. Certes, leur jeu peut nous convenir. Certes, c'est une formation moins rapide que d'autres. Mais il va falloir être très sérieux" affirme le gardien du HBC Nantes Arnaud Siffert

Match aller en Biélorussie le 24 ou 25 mars prochain. Match retour à la Trocardière à Rezé le 31 mars ou 1er avril. Deux rencontres à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan.