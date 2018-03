Le HBC Nantes s’est entrouvert les portes des ¼ de finale de la Ligue des Champions de handball après son succès 32/24 à Brest en Biélorussie. “On est devant la porte. On a la main sur la poignée. Maintenant, il va falloir l’ouvrir“ glisse le demi-centre Guillaume Saurina. Appliqués en attaque, les hommes de Thierry Anti ont décroché à Brest l’une de leur plus large de victoire à l’extérieur en Ligue des Champions. “Ce n’est pas la plus prestigieuse mais c’est l’une des plus belles que j’ai connue en Ligue des Champions“ estime le gardien du H Cyril Dumoulin.

📢 Уступаем в домашнем поединке 1/8 @ehfcl.

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов уступаем французскому «Нанту» со счётом 24:32. Ответный поединок проведём на выезде 1 апреля.

👏 Атмосфера на сегодняшнем матче была потрясающей! Спасибо всем болельщикам за отличную поддержку! pic.twitter.com/BsTGOYwGB8 — БГК им.А.П.Мешкова (@bgk_meshkova) March 24, 2018

Mobiles et rigoureux en défense, les Nantais ont éteint et écœuré les tireurs biélorusses en deuxième période. “Notre défense a été exceptionnelle. J’ai vu des joueurs de Brest avoir peur face à nous. Ils n’avaient plus la moindre solution“ affirme Guillaume Saurina.

Nous avons été à l’unisson en défense. Nous avons réussi à faire reculer des joueurs qui font vingt kilos de plus que nous" le demi-centre du H Nicolas Claire

Notre défense a fait la différence. Je crois que nous avons de grandes chances de nous qualifier pour les ¼ de finale de la Ligue des Champions" le président du H Gael Pelletier

Des cadres au RDV

Les joueurs cadres du HBC Nantes ont répondu présents face à Brest. L’Allemand Dominik Klein, qui a annoncé cette semaine qu’il mettrait un terme à sa carrière à la fin de cette saison, a inscrit six buts. C’est le meilleur buteur nantais. Le Macédonien Kyril Lazarov, assez peu décisif dans le jeu jusqu’ici, a été rayonnant. Passeur décisif à plusieurs reprises, il a inscrit cinq buts. "C’est une victoire collective. Tout le monde a été très concerné et appliqué" affirme Nicolas Claire. "Les joueurs cadres sont en forme et il faudra compter avec le H en Ligue des Champions" estime le président nantais Gaël Pelletier.

Un dizaine de points de suture pour Romain Lagarde

L’arrière nantais Romain Lagarde a lui abandonné ses coéquipiers au milieu de première mi-temps. Victime d’un choc avec le Serbe Petar Djordjic, il s’est mis à saigner. Ouvert au niveau du front, il a alors rejoint l’hôpital de Brest où une dizaine de points de suture lui ont été posés. Sonné, l’international français a donc suivi la performance de ses coéquipiers sur le téléphone de l’interprète biélorusse qui l’a accompagné.

Le 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Nantes et Brest est programmé dimanche 1er avril à 17h.