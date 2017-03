Handball : le HBC Nantes prend une option pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions

Le HBC Nantes est en ballottage très favorable avant le match retour des 1/16e de finale de la Ligue des Champions de handball. Les Nantais l'ont emporté 31/25 ce dimanche à la Rioja. C'est leur 15e victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Le HBC Nantes a fait un grand pas vers les 1/8e de finale de la Ligue des Champions en s'imposant 31/25 à La Rioja. C'est son 15e succès consécutif toutes compétitions confondues. L'affaire étaient pourtant mal embarquée. Les Nantais étaient menés 20/17 à 17 minutes de la fin. "Nous avons laissé passer la foudre sans s'affoler" glisse le portier nantais Cyril Dumoulin. Les hommes du président Pelletier ont ensuite accéléré en infligeant un 14/6 aux Espagnols. "La Rioja a chuté physiquement en fin de match alors que nous avons maintenu notre rythme" affirme l'entraîneur du H Thierry Anti. Le H est désormais la seule équipe engagée en Ligue des Champions encore invaincu à l'extérieur cette saison.

Eduardo Gurbindo meilleur buteur du H avec 9 buts

Eduardo Gurbindo a livré l'une de ses meilleures prestations en Ligue des Champions. L'arrière du HBC Nantes a inscrit neuf buts. C'est son record dans cette compétition. L'Espagnol termine le match avec 81% de réussite aux tirs (9/11). A ses côtés, Nicolas Claire a également brillé avec 8 buts. "J'ai la chance de jouer avec des coéquipiers qui sont des créateurs et qui me libèrent des espaces. J'ai pris mes responsabilités et cela a payé" glisse le demi- centre du HBC Nantes. Bonne prestation également du gardien Cyril Dumoulin avec 11 arrêts.

La moitié du travail est fait" l'arrière du H Olivier Nyokas

En Ligue des Champions, le HBC Nantes est le premier club français à s'imposer en Espagne depuis 2009. A l'époque, Montpellier avait triomphé à Valladolid. "S'imposer à la Rioja avec six buts d'écart, c'est incroyable" affirme l'arrière du H Olivier Nyokas. "On ne va pas se voiler la face, on ressort satisfait d'un tel match. Mais nous n'avons fait que 50% du travail" précise le gardien du H Cyril Dumoulin. Match retour ce samedi à la Trocardière à Rezé.