Handball : le HBC Nantes qualifié pour la finale de la coupe de France à Bercy

Le HBC Nantes affrontera Montpellier en finale de la coupe de France de handball le 27 mai prochain à Bercy. Les Nantais ont composté leur billet ce dimanche en s'imposant à domicile 28/23 face à Chambéry. De leur côté, les Héraultais ont éliminé Dunkerque 28/20.

Un dernier but de l'espagnol Eduardo Gurbindo et les 4 500 supporters nantais présents à la Trocardière ont pu exulter. "On est en finale, on est en finale". Le HBC Nantes a donc décroché son billet pour la finale de la coupe de France de handball le 27 mai prochain à Bercy. Victoire 28/23 face à Chambéry. "C'est un soulagement car il y avait beaucoup de fatigue et de tension nerveuse dans ce match" précise l'entraîneur du H Thierry Anti. Menés d'un but en début de deuxième période, les Nantais ont ensuite resserré la vis en défense en ne concédant que cinq buts lors des vingt dernières minutes.

Le @HBCNantes qualifié pour la finale de la Coupe de France de handball le 27 mai à Bercy. #Fbsport pic.twitter.com/AkIausDged — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 16, 2017

"Jouer à Bercy, c'est un truc à vivre. J'ai déjà gagné deux coupes de France dans cette salle avec Dunkerque (2011) et Montpellier (2016). Je suis content d'y retourner avec le H et ses supporters" - Le gardien Arnaud Siffert auteur de 15 arrêts face à Chambéry.

Deuxième finale de coupe de France en deux ans pour le H

Deux ans après sa défaite en finale de la coupe de France face au PSG Handball, le HBC Nantes retrouvera Paris pour la finale de la coupe de France. Mais cette fois-ci, direction le Palais Omnisports de Paris/Bercy et non la salle Pierre de Coubertin. "J'ai dirigé six finales de Coupe de France mais ça sera ma première à Bercy" précise Tierry Anti. A cette occasion, le H jouera sa 7e finale toutes compétitions confondues (trophée des champions, coupe d'Europe, coupe de France et coupe de la Ligue). A ce jour, il n'a glané qu'un trophée. La coupe de la Ligue en 2015.

Montpellier et la coupe de France, une histoire d'amour

Les Héraultais ont un amour immodéré pour la coupe de France de handball. Les hommes de Patrice Canayer l'ont décroché treize fois en quatorze participations. Un record en France. Les Montpelliérains sont les tenants du titre après leur succès 39/32 face au PSG Handball la saison passée. "Ca va être un match très engagé face à Montpellier. Nous avons très faim" prévient le capitaine du H Rock Féliho. Pour leur première à Bercy, les handballeurs nantais tenteront de faire aussi bien que Toulouse seule équipe à avoir battu Montpellier en finale de la Coupe de France. C'était en 1998.