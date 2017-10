Handball : le HBC Nantes qualifié pour les 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue

Le HBC Nantes a décroché ce samedi son billet pour les 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue de handball. Les Nantais l'ont emporté à domicile face à Saint Raphael (33-28). C'est leur troisième succès consécutif en huit jours.

Le HBC Nantes jouera les 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue pour la huitième fois de son histoire. Les Nantais se sont imposés à la Trocardière face à Saint Raphael (33-28). Ils ont mené au score du début à la fin. Ils ont même compté jusqu'à six buts d'avance en deuxième période (29-23 et 33-27). Meilleur buteur nantais, l'ailier croate Jerko Matulic avec six buts et 75% de réussite aux tirs.

Prochain match pour le HBC Nantes le 2 novembre prochain à domicile face à Chambéry pour le compte de la septième journée de LNH.