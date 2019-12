Handball : le HBC Nantes recrute l'international espagnol Adriá Figueras

Nantes, France

L'axe entre l'Espagne et le HBC Nantes fonctionne toujours à plein régime. Après Valéro Rivera, David Balaguer, Eduardo Gurbindo ou encore Antonio Garcia Robledo, le H vient de recruter un pivot espagnol pour la saison prochaine (2020-2021). Il s'agit d'Adriá Figueras. Il a signé un contrat d'un an. International espagnol, il porte depuis 2014 les couleurs de Granollers, près de Barcelone. Meilleur pivot du championnat espagnol en 2016, 2017 et 2018, Adriá Figueras a notamment inscrit 188 buts en Coupe d'Europe (EHF Cup) entre 2015 et 2019. Le Catalan succédera à Nicolas Tournat, lequel rejoindra Kielce en Pologne l'été prochain.

Avec le départ de Nicolas Tournat, nous recherchions un buteur sur le poste de pivot. Depuis plusieurs années, Adriá affole les compteurs avec une régularité impressionnante - le président nantais Gaël Pelletier

Adriá Figueras a été sacré champion d'Europe de handball avec l'Espagne en 2018.