Et de trois. Pour la troisième année consécutive, le HBC Nantes a remporté la Sparkassen Cup à Ehingen en Allemagne. En finale, les Nantais l'ont emporté face aux Allemands de Goppingen. C'est le pivot Nicolas Tournat qui a inscrit le but de la victoire à quelques secondes de la fin. Lors de ce tournoi, le H est également venu à bout des Allemands de Stuttgart (37-30) et des Danois d'Esbjerg (24-23).

🏆 Pour la 3ème saison consécutive, le "H" remporte et soulève le trophée de la Sparkassen Cup ! Bravo les gars 💪#weHfamilypic.twitter.com/WyXzvatBB4 — HBCNantes (@HBCNantes) August 12, 2018

Mieux encore, le HBC Nantes est toujours invaincu depuis le début de sa phase de préparation. Quatre matchs. Quatre victoires.