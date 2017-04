Handball : le HBC Nantes rêve de disputer une troisième finale de Coupe de la Ligue

Éliminés de la Ligue des Champions samedi dernier à Paris, les handballeurs nantais sont à Reims ce week-end pour le Final Four de la Coupe de la Ligue. En demi-finale, ils affrontent Dunkerque ce vendredi (21h). Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan.

Pas de répit pour les handballeurs nantais. Revenus de Paris dimanche midi après leur élimination en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, les Nantais ont pris ce jeudi matin le train pour Reims, théâtre ce week-end du Final Four de la Coupe de la Ligue. En tout, 17 joueurs ont pris part au voyage. En demi-finale, le H affronte Dunkerque. Pour en arriver là, les Nantais ont éliminé deux clubs de Pro Ligue : Tremblay en France et Billère. Les Nordistes ont eux sorti Toulouse (LNH), Ivry (LNH) et Valence (Pro Ligue). C'est la cinquième fois que le H atteint ce stade de la compétition.

En route pour Reims et le #FinalFour de la Coupe de la Ligue ! Plongez au cœur du déplacement du H via nos comptes #Instagram et #Snapchat ! pic.twitter.com/beZOd7uedp — HBCNantes (@HBCNantes) April 6, 2017

Le HBC Nantes favori face à Dunkerque

Deuxièmes de LNH, les handballeurs nantais ont déjà battu deux fois les Nordistes en championnat cette saison. Ils restent même sur quatre victoires consécutives face à eux. Leur dernière défaite remonte au 11 février 2015. Les Dunkerquois, 10e, ont eux perdu plus de la moitié de leurs matchs en LNH cette saison. Ils comptent également 19 points de retard sur le H et possèdent par ailleurs l'antépénultième attaque du championnat.

La déception était réelle après notre élimination en Ligue des Champions. Mais je pense que nous sommes capables de nous remobiliser pour la Coupe de la Ligue. Nous devons continuer à faire ce que nous avons fait depuis le début de l'année. Ce n'est pas une semaine difficile avec deux défaites (Nîmes et Paris) qui doit tout remettre en cause" L'entraîneur nantais Thierry Anti

Cinquième match en seize jours pour le HBC Nantes

Malgré une saison très éprouvante, les Dunkerquois surfent actuellement sur une bonne dynamique. Ils viennent d'enchaîner deux victoires consécutives dont une face à Saint Raphaël. Leur première de la saison face à une équipe du TOP 5. A l'inverse, les Nantais ont concédé deux défaites en quatre jours (Nîmes et Paris). Du jamais vu cette saison. "Nous pouvons sauver notre saison sur ce Final Four. Et j'espère que nous allons tirer bénéfice des deux défaites nantaises pour s'imposer" glisse l'ailier Dunkerquois Julian Emonet. La fraîcheur physique pourrait être l'une des clés du match. Les Nantais ont déjà disputé dix matchs depuis le 1er mars. Les Nordistes seulement six.

HBC Nantes / Dunkerque, match à vivre en direct et en intégralité ce vendredi dès 20 h 45 sur France Bleu Loire Océan.