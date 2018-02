Rezé, France

Thierry Anti avait le triomphe modeste mercredi soir après la démonstration de son équipe face à Dunkerque, dans le cadre de la quatorzième journée de championnat _"je pense qu'on marche un peu sur l'eau [en ce moment] parce que le début de match n'était pas si simple que ça. Il ne faut pas oublier que Dunkerque a failli battre Montpellier [leader du championnat] la semaine dernière. En ce moment, c'est comme ça, il y a beaucoup d'envie chez les joueurs, moi je demande que ça continue !"_

Une victoire très large

Le HBC Nantes s'est imposé avec un très large écart 31 à 15 dans une salle de la Trocardière remplie (4600 spectateurs annoncés) et remonte à la cinquième place au classement, devant l'adversaire du soir. Les Violets et Jaunes ont survolé le match, à partir de la dixième minute (il y avait alors 4 partout) et à la mi-temps, Nantes menait déjà 17 à 8. Malgré l'absence du capitaine et "ministre de la défense" Rock Feliho (forfait), la défense nantaise a su annihiler toutes les tentatives des Nordistes et compter sur un grand Cyril Dumoulin dans les buts (55% d'arrêts). L'attaque a également été prolifique (huit buts pour l'ailier espagnol David Balaguer, meilleur buteur).

Victoire convaincante du @HBCNantes ce soir sur le score de 31 à 15 qui fait passer les violets au classement devant l'adversaire du soir. Bonne perf de @CyrilDumoulin avec 55% d'arrêts #HBCNUSDK#WeHfamily#TousHpic.twitter.com/xhrVWs0vbJ — HBCNantes (@HBCNantes) February 14, 2018

Romaric Guillo, recruté le mois dernier, s'est une nouvelle fois illustré en défense. Le pivot a inscrit trois buts et parle de Nantes comme d'une"machine inarrêtable quand elle est lancée". "On montre qu'on est prêts, en championnat comme en Ligue des Champions", note l'ex joueur de Cesson-Rennes, après la victoire face à Kristianstad samedi en Ligue des champions de handball. Quant à l'ex joueur de Dunkerque, Julian Emonet, il parle d'un _"_match quasi parfait" et estime que son équipe "a accompli sa mission" en l'emportant de seize buts ce mercredi, après une défaite de huit buts au match aller dans le Nord.