Handball : le HBC Nantes s'impose face aux Hongrois de Szeged en ligue des champions

Le H est sorti vainqueur (29-26) de sa confrontation avec les Hongrois de Szeged ce 23 février, pour l'avant dernier match de la phase de poule de la ligue des champions. Une belle performance face au second de la poule.

Nantes, France

Après les Danois de Skjern, les handballeurs nantais enchaînent une deuxième victoire en ligue des champions. Ils ont battu les champions de Hongrie, Szeged, ce 23 février, au palais des sports de Beaulieu, sur le score de 29-26.

"Ne pas faire de calcul"

Avant les matchs de ce dimanche, les Nantais sont troisième de leur poule de ligue des champions, derrière Szeged et le PSG. Le H n'a plus qu'un match à jouer avant les huitièmes de finale, face à Flensburg dès ce mercredi, 19 heures. "Il ne faut pas faire de calcul, a confié le joueur nantais Rock Feliho à la fin de la rencontre, ceux qui calculent finissent toujours par ce faire avoir. Quoi qu'il arrive, il faut s'attendre à jouer une très bonne équipe en huitièmes. L'objectif, c'est déjà de gagner à Flensburg pour avoir cette troisième place, après on verra bien".