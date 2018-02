La Trocardière, Rezé, France

Dix semaines après leur dernier match à La Trocardière, et un succès face à Nîmes, les joueurs du HBC Nantes ont débuté la deuxième partie de la saison par une victoire en coupe de France. Les Nantais n'ont rencontré aucune difficulté face à Cesson, mal classé en championnat. Devant une salle bien remplie, le H a rapidement pris les choses en main grâce à ses internationaux : Au bout d'un quart d'heure, Nicolas Claire, David Balaguer, Romain Lagarde et Nicolas Tournat avaient déjà inscrit huit des neuf buts nantais, et Cyril Dumoulin réalisé cinq arrêts pour porter l'écart à + 6 (9 à 3).

La recrue norvégienne du HBC Nantes, Espen Lie Hansen, balle en main © Maxppp -

Une avance dont profitait Thierry Anti pour faire entrer en jeu ses dernières recrues, l'arrière gauche norvégien Espen Lie Hansen et le pivot breton Romaric Guillo, nullement gêné d'affronter ses anciens partenaires. Avec 9 buts d'avance à la mi-temps (17 à 8), le coach nantais poursuivait ses rotations, sans qu'il n'y paraisse sur le terrain. Le score continuait d'enfler avec un Jullian Emonet (6 buts en 2ème mi-temps) et un Eduardo Gurbindo (5 buts) efficaces. Dans les buts, Cyril Dumoulin finissait d’écœurer des Rennais souvent en mal d'inspiration, avant de céder sa place à Arnaud Siffert après son 18ème arrêt de la soirée.

Une victoire comme on les aime à la Troc ! 🔥Merci à tous les supporters d’avoir mis le feu ! 👍💜💛 37-16 #HBCNCRMHB#CDF#WeHFamily#TousHpic.twitter.com/N7mENx4sDB — HBCNantes (@HBCNantes) February 7, 2018

Score final : 37 à 16. Une promenade de santé pour le H, malgré la sortie rapide de son capitaine Rock Féliho blessé au quadriceps à l'entraînement. Prochain match samedi à Kristianstad en Suède en Ligue des champions, face à un adversaire certainement plus corriace que le voisin breton.