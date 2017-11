Handball : le HBC Nantes se rassure en Ligue des Champions

Le HBC Nantes a obtenu ce dimanche son premier succès de la saison à l'extérieur en Ligue des Champions. Les Nantais l'ont emporté à Plock 32/30. Ils renouent ainsi avec la victoire après leur défaite jeudi face à Chambéry. Le H est désormais quatrième du groupe A de la Ligue des Champions.

Le HBC Nantes a pris une petite option pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions de handball en s'imposant 32/30 sur le parquet de Plock en Pologne. Il s'agit de leur troisième victoire en six journées. La première à l'extérieur. En tête à la pause (16/13), les Nantais ont connu un trou d'air en début de deuxième période. Menés 22/20, ils ont ensuite relevé la tête grâce notamment à leur gardien Arnaud Siffert auteur de plusieurs parades déterminantes dans le dernier quart d'heure.

Les ailiers nantais à l'honneur

Les deux ailiers du HBC Nantes David Balaguer et Dominik Klein ont inscrit 14 des 32 buts de leur formation. Neuf pour l'Espagnol. Cinq pour l'Allemand. "Je n'ai été pas au niveau avant la trêve internationale il y a quinze jours. Là, ça va mieux beaucoup dans ma tête et ça roule" glisse David Balaguer. En difficulté en attaques placées face aux géants polonais, les Nantais ont donc profité des contre-attaques et du jeu rapide pour faire la différence.

Le HBC Nantes, une équipe à réaction

Trois jours après sa défaite à domicile face à Chambéry, le HBC Nantes s'est donc ressaisi même si tout n'est pas encore parfait dans le jeu. "Il y a encore un peu de déchet. Nous manquons encore de liant. Nous devons gagner en maturité" affirme le gardien du H Arnaud Siffert. "Nous avons tout même fait preuve de caractère, c'est un point positif" nuance l'arrière nantais Guillaume Saurina. "Cette victoire nous fait un bien mais nous ne pouvons pas profiter de ce bonheur à cause de ce revers face à Chambéry" conclut le coach du H Thierry Anti.

Au classement, le HBC Nantes est quatrième ex-quo du groupe A de la Ligue des Champions. Prochain match pour le H ce mercredi à Ivry avant de se rendre ce samedi à Szeged en Hongrie.