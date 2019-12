Handball : le HBC Nantes seul deuxième à la trêve

Nantes, France

Les handballeurs nantais peuvent partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli. Privés d'Eduardo Gurbindo et David Balaguer, ils l'ont emporté 29-28 à Montpellier, invaincu jusqu'ici à domicile cette saison en championnat. Le H décroche son 10e succès en 13 journées. Le troisième consécutif avec un but d'écart. Au classement, les Nantais sont désormais seuls deuxièmes à six points du PSG, le leader.

Le show Emil Nielsen

Le gardien nantais Emil Nielsen a été impérial dans l'Hérault avec 11 arrêts et 42% de réussite. Arrivé sur les bords de Loire en juillet dernier, le Danois de 22 ans, qui forme un duo redoutable avec Cyril Dumoulin, continue d'impressionner. En championnat, c'est la septième fois depuis le début de la saison qu'il atteint ou qu'il dépasse la barre des 10 arrêts dans une rencontre.

Après six semaines sans compétition officielle, championnat d'Europe oblige, le HBC Nantes reprendra la compétition le 1er février prochain avec quatre rencontres à domicile dont deux de championnat.