Handball : le HBC Nantes à une marche de la finale de la Coupe de France à Bercy

Le HBC Nantes affronte Chambéry ce dimanche (18h) en demi-finale de la Coupe de France. La rencontre se jouera à guichets fermés à la Trocardière à Rezé. En tout, 4 650 spectateurs sont attendus. Une victoire et les handballeurs nantais se qualifieraient pour la finale organisée le 27 mai à Bercy.

L'AccorHotels Arena, plus connu sous le nom de Palais Omnisports de Paris-Bercy avec ses 15 000 places assises, voilà un cadre majestueux qui fait rêver. "Bercy, c'est une salle mythique" affirme l'entraîneur du H Thierry Anti. Mais pour que le rêve devienne réalité, le HBC Nantes doit décrocher son billet pour la finale de la Coupe de France. Face à lui, Chambéry finaliste à cinq reprises de cette épreuve. Jusqu'ici, les Nantais, deuxième de D1, ont eux un parcours plutôt facile. Ils ont éliminé Caen (D2), Dijon (D2) et Créteil (D1). Les Savoyards, sixième de D1, ont eux sorti Grenoble (N1), Sélestat (D1) et surtout Saint Raphael (D1).

"Nous devrons être très exigeants avec nous même pour franchir l'obstacle savoyard" - L'ailier du HBC Nantes David Balaguer

Quatrième demi-finale de Coupe de France pour le HBC Nantes

Après trois matchs à l'extérieur, le HBC Nantes retrouve enfin sa salle. "Nous aurons besoin du soutien de nos supporters pour venir à bout de Chambéry" glisse l'ailier espagnol David Balaguer. Et pour cause. Les handballeurs nantais vont disputer leur quatrième match en dix jours. Vainqueurs à Ivry mercredi en championnat, ils sont toujours invaincus à domicile en Coupe de France depuis leur retour en D1 en 2008. Une série qu'ils espèrent bien poursuivre pour jouer une deuxième finale de Coupe de France. La première, c'était face à Paris en 2015 dans la salle Pierre de Coubertin. Défaite 32-26. A l'époque, le Palais Omnisports de Bercy était en travaux.

Chambéry sur courant alternatif

Sixième de D1, les Savoyards alternent le bon et le moins bon. Le bon, c'est notamment cette victoire (33-30) à domicile face à Montpellier ou encore cette qualification (31-24) à Saint Raphael en 1/4 de finale de la Coupe de France. Le moins bon, c'est par exemple ce revers 29-28 ce mercredi en championnat dans leur salle face à Créteil pourtant relégable. "Chambéry est une équipe très dangereuse, qui peut donner le meilleure d’elle-même mais qui peut également être irrégulière" précise Thierry Anti. Toujours placé mais jamais gagnant, Chambéry disputera sa treizième demi-finale de Coupe de France.