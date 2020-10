Handball : le match Créteil-Chambéry reporté après quatre cas de coronavirus côté Savoyards

Comme demandé par le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball, la rencontre prévue dimanche à Créteil est officiellement reportée. La Ligue a donné son accord après les quatre cas de coronavirus détectés chez les Savoyards.

Selon le règlement, il est possible de demander un report "si, à midi au plus tard avant la rencontre, et en raison d’inaptitudes liées à la Covid-19, le club n’est pas en capacité de présenter l’effectif compétitif suivant : 12 joueurs professionnels dont 1 gardien de but et un entraineur (principal ou adjoint)." Or, ce week-end Chambéry ne peut présenter que dix joueurs professionnels.

La date de report de la rencontre n'a pas encore été annoncée.