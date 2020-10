Handball : le match Montpellier / Moscou en EHF European League officiellement reporté

Prévu mardi prochain au Palais des Sports René Bougnol, la rencontre entre le MHB et le CSKA Moscou est finalement reportée à une date ultérieure, en raison des nombreux cas de Covid-19 dans les rangs héraultais.

Le MHB a officialisé la nouvelle sur son site internet : "suite aux différents cas de Covid-19 apparus dans l'équipe en début de semaine, et tenant compte du délai de précaution de 7 jours imposé par l'ARS, la rencontre face à Moscou sera reportée à une date ultérieure". Le club de Montpellier avait fait une demande report, qui a donc été validée, alors que le MHB ne jouera pas non plus à Istres, ce samedi, en Lidl Star Ligue.