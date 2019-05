Handball : le montpelliérain Jean-Loup Faustin signe à Chambéry

le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball continue de faire son marché à Montpellier. Après l’entraîneur Erick Mathé et l'ailier Arthur Anquetil la saison dernière, Jean-Loup Faustin signe en Savoie jusqu'en 2021. Le joueur polyvalent de 24 ans est un pur produit de la formation héraultaise.

Pas assez de temps de jeu à Montpellier

Vainqueur de la ligue des champions la saison dernière, Jean-Loup Faustin en avait assez de jouer le rôle de joker sur le banc de Montpellier. Désireux d'augmenter son temps de jeu, il l'a fait savoir à son club qui a accepté de le libérer de sa dernière année de contrat.

🆕 Jean-Loup Faustin rejoint la #TeamChambé !



🔄 Le jeune joueur polyvalent débarque en Savoie pour 2 ans 🖊



Plus d'infos ➡ https://t.co/fK70GefOJZpic.twitter.com/aYKYkDIwc6 — Chambéry Savoie Mont Blanc (@ChamberySH_Hand) May 6, 2019

Pouvant occuper tous les postes de la base arrière, Jean-Loup Faustin, arrivé au centre de formation de Montpellier en 2013, "vient compléter et finaliser le recrutement de Chambéry pour la saison prochaine" fait savoir Erick Mathé.

Le club savoyard, qui perdra la saison prochaine Quentin Minel et l'espagnol Niko Mindegia, a déjà recruté le roumain Demis Grigoras et le suisse Lukas VonDeschwanden. Fahrudin Melic, Queido Traoré, Alexandre Tritta, Romain Briffe et Arthur Anquetil ont prolongé leurs contrats. Hugo Brouzet a pour sa part signé son premier contrat professionnel.