L'équipe de France handball sera composée de cinq joueurs du HBC Nantes pour la Golden League en Norvège du 5 au 8 avril. Quatre sont des habitués. Nicolas Claire, Nicolas Tournat, Romain Lagarde et Cyril Dumoulin, médaillés de bronze lors de l'Euro en janvier dernier. Le cinquième est un petit nouveau. Il s'agit du pivot Dragan Pechmalbec. A 22 ans, il est appelé pour la première fois en équipe de France. Au HBC Nantes depuis 2016, le pivot nantais s'est rapidement imposé comme l'un des éléments majeurs de la défense nantaise.

J'étais tranquillement chez mes parents à Rennes quand j'ai appris la bonne nouvelle. J'étais parti me promener. Quand je suis rentré, j'ai vu que j'avais une vingtaine d'appels manqués et une quarantaine de messages. J'ai écouté le premier. Quelqu'un m'a félicité pour ma sélection. J'ai cru à une blague. Je suis allé vérifier sur internet" Dragan Pechmalbec

#EdFM#GoldenLeague

La liste des Bleus !

Voici les joueurs retenus par @dinart33 & @GilleGuillaume pour le prochain rassemblement en vue de la Golden League en Norvège (2-9 avril)

Infos : https://t.co/FRJKpnOwRW#BleuetFier 💪🇫🇷🤾‍♂️ pic.twitter.com/D3McjJEVgK — Equipes France Hand (@FRAHandball) March 16, 2018

Dragan Pechmalbec, chez les Bleus après 38 matchs en LNH

Il y a deux ans, Dragan Pechmalbec évoluait en Nationale 1 avec le Cercle Paul Bert de Rennes. Deux ans plus tard, il défie et musèle les meilleurs pivots étrangers à l'image du brésilien Moraès du Vardar Skopje. "Tout est allé très vite. Je suis un peu sur les fesses d'être retenu en équipe de France. Je n'ai que 22 ans. Mais mes dernières prestations ont peut être fait la différence" reconnait-il. Pour l'instant, le pivot nantais savoure. "Porter le maillot de l'équipe de France et évoluer avec des joueurs comme Luka Karabatic, c'est un immense honneur" conclut-il.