L'ailier nantais Jerko Matulic a été efficace mercredi dernier pour son premier match de l'année 2018 avec trois buts et 75% de réussite aux tirs face à Dunkerque. Mais cela n'a pas toujours été le cas depuis son arrivée au HBC Nantes en 2016. Souvent dans l'ombre de David Balaguer, le Croate (27 ans) a peu joué. De retour à Zagreb, club dans lequel il a évolué entre 2010 et 2014, il se confie.

C’est une salle très grande (16 500 places). Il fait toujours très froid à l’intérieur. C’est dur de jouer dans cette enceinte. Il y a toujours beaucoup de monde mais les spectateurs sont loin du terrain. C’est un public feutré. J’ai disputé mon premier match de Ligue des Champions dans cette salle en 2010. C’était avec Zagreb face à Saint Petersburg. Pour moi, ce n'est pas la plus belle salle de Croatie. La belle est à Split (12 000 places)".

C’est mon ami. Depuis cinq ans, c'est l’un des cinq meilleurs ailiers au monde. Il a fait toute sa carrière à Zagreb. Il est international croate. Nous avons joué ensemble pendant quatre ans à Zagreb. Nous avions une superbe relation. Il vient souvent chez moi sur mon île en Croatie. Horvat, c’est la classe. Il fait les plus beaux lobs au monde. J’essais de faire le même geste que lui mais je n’y arrive pas".

C’est la première fois que je retourne à Zagreb pour disputer un match de Ligue des Champions depuis mon départ en 2014. Je veux absolument gagner pour montrer à tout le monde que j’ai progressé. Le match va être diffusé à la télévision croate. Il va être scruté. Je veux donc marquer les esprits et briller car Zagreb, c’est une institution dans le monde du handball".

Je ne serai plus au HBC Nantes la saison prochaine. Mon contrat arrive à échéance en juin prochain. Je ne doute pas. J’ai surtout très envie de jouer après deux blessures. J’aimerais bien rebondir en Allemagne. C’est le meilleur championnat au monde. Il est plus fort que le championnat français. Mais pour l’instant, je ne me suis pas encore mis à l’allemand.".