Handball : le Nantais Nicolas Tournat retenu pour l'Euro 2020

Nicolas Tournat jouera bien l'Euro 2020 avec l'équipe de France de handball. Le pivot du HBC Nantes fait partie des 18 joueurs retenus par le sélectionneur français Didier Dinart. La liste a été dévoilée ce lundi matin. Non retenu pour le Mondial 2019, le futur joueur de Kielce en Pologne va disputer son deuxième championnat d'Europe. En 2018, il avait décroché le bronze avec les Bleus en Croatie.

Trois pivots appelés

Elu meilleur pivot du championnat de France en 2018 et 2019, Nicolas Tournat, 25 ans, devra composer avec deux autres éléments à ce poste : Cédric Sorhaindo et Ludovic Fabrégas. Au H depuis 2012, le colosse nantais (2m, 116 kg) évoluera en équipe de France avec Romain Lagarde, lui aussi formé au HBC Nantes et parti renforcer le club allemand de Rhein-Neckar Löwen l'été dernier.

Les Bleus entament la compétition ce vendredi, à Trondheim en Norvège, face au Portugal.