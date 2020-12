Handball : le Paris Saint-Germain s'incline en demi-finales de la Ligue des Champions

Les Parisiens n'ont pas tenu face au FC Barcelone. Les handballeurs du Paris Saint-Germain se sont inclinés ce lundi 37 à 32 en demi-finales du "Final Four" de Ligue des champions.

Dominés à deux reprises en phase de poule la saison dernière face aux Espagnols, les Parisiens se savaient "outsiders", surtout en l'absence de Nikola Karabatic, victime d'une rupture du ligament croisé, et éloigné des terrains environ six mois. Les deux tests positifs dans l'effectif parisien ont encore fragilisé l'équipe. Ils ont dû faire sans Luc Steins et Henrik Toft Hansen.

Les Parisiens ont très bien entamé leur rencontre et sont parvenus à tenir tête à leurs adversaires jusqu'en milieu de première période (10-10) avant de prendre un premier éclat juste avant la pause (18-14 à la mi-temps). Malgré les efforts de Dylan Nahi, 21 ans, meilleur buteur de la rencontre avec neuf buts marqués, le PSG n'a jamais réussi à refaire son retard.

Les handballeurs de la capitale joueront pour la troisième place ce mardi à 18h.