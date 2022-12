Handball : le Parnasse passe en mode Noël pour le prochain match de Nîmes

Des dizaines de sapins dans le hall et de grandes arches en ballons, le Parnasse se met en mode Noël, pour son dernier match de handball de l'année ce mercredi 21 décembre. L'USAM Nîmes Gard reçoit Limoges et de nombreuses animations sont prévues.

"On va essayer de transformer le Parnasse", explique Alix de Verduzan de l'association Gym Danse est chargée de la décoration et des animations. "On arrive avec une quarantaine de danseuses avec un show prévu dehors pour accueillir les spectateurs."

Un match à guichets fermés

Et ce match de Noël va permettre à l'USAM de faire le plein de spectateurs. "On était déjà à 2.700 ventes il y a quelques jours mais à mon avis on va être à guichets fermés", estime Frédéric Vialon, le directeur de la communication du club. "On espère que notre public va venir plus tôt pour profiter des animations." Si le coup d'envoi sera donné à 19h, les animations commencent dès 17h avec le père Noël, des papillotes distribuées aux enfants et un concert de la chanteuse nîmoise Manon Laëlle à la mi-temps.

Des sapins de Noël vont venir décorer le hall du Parnasse, pour la réception de Limoges le 21 décembre. © Radio France

Une très belle ambiance pour porter les joueurs. "Le soutien du public est une force supplémentaire", explique Yann Balmossière, l'entraîneur adjoint de l'USAM. "C'est aussi pour ça qu'on aura à cœur de bien finir cette année à domicile." Parce que les handballeurs nîmois ont eu du mal ces dernières semaines au Parnasse, ils ont perdu leur trois derniers matchs à domicile.