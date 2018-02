Kristianstad

C'est l'histoire un peu folle de quatre supporters du HBC Nantes. Quatre amis. Simon, Aurélien, Jean-Baptiste et Clément. Moyenne d'âge, 25 ans. Les deux premiers habitent Nantes. Les deux autres, Paris et Strasbourg. "L'idée a germé mi-novembre. Nous voulions assister à un match de Ligue des Champions du H à l'étranger", précise Aurélien. Ils choisissent alors la Suède. L'opération est baptisée "Kristianstad". Début du périple vendredi dernier. "Nous avons rejoint Roissy en train. Puis, pris un vol low cost pour Copenhague. Et samedi, nous avons rallié la Suède en train", raconte Simon. Aller-retour, plus de 3.400 kilomètres.

"Ici, c'est Nantes !", scandent les quatre amis en tribune

Arrivés en gare de Kristianstad, les quatre amis passent à l'hotel First où les handballeurs Nantais sont installés. "Quelle surprise de vous voir ici. Respect !", s'exclame l'entraîneur du HBC Nantes, Thierry Anti. Puis, direction la Kristianstad Arena. Un kilomètre à pied. Là, les quatre amis sortent l’attirail du parfait supporter : le drapeau français et les écharpes violettes au couleur du HBC Nantes. Etl noyés dans la foule, ils lancent quelques chants. "Ici, c'est Nantes. Ici, c'est Nantes !"

🔝C'est terminé !

Victoire 26-31 du @HBCNantes face à @IFKKristianstad et 7ème victoire consécutive en @ehfcl pour les Violets, qui confortent leur 2ème place ! 😎

Bravo les gars ! 👏#WeHfamilypic.twitter.com/aTjedkfUxD — HBCNantes (@HBCNantes) February 10, 2018

Deux heures plus tard, le HBC Nantes l'emporte facilement 31-26. "C'est génial. Nous avons bien chanté, bien montré les couleurs du club. Mission accomplie", se réjouit Jean-Baptiste, fan de sport et stadier au FC Nantes. Sur le terrain, les handballeurs nantais ne les oublient pas en les remerciant chaleureusement. "Il y avait un petit bout de Nantes dans les tribunes", glisse le gardien du H, Cyril Dumoulin.

IFK orkade aldrig hämta ikapp HBC Nantes ryck i början på den andra halvleken och det blev förlust med 26-31.

Olafur Gudmundsson gjorde comeback efter sin skada och utsågs till bäste spelare i hemmalaget. pic.twitter.com/9a97tLIxkm — IFK Kristianstad (@IFKKristianstad) February 10, 2018

La nuit commence alors pour les quatre amis. "Nous allons fêter ce succès autour d'une bière dans un bar de Kristianstad. Puis, nous rentrons en train à Copenhague pour faire un peu de tourisme", précise Simon. Montant du périple, 200 euros par personne. Mais c'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas.