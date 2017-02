Handball : le président du HBC Nantes Gaël Pelletier se livre avant le début de la deuxième partie de saison

Après sept semaines sans compétition, le championnat de France de handball (LNH) reprend ce mercredi. Le HBC Nantes joue à Aix en Provence. Deuxième au classement, le H est à la lutte pour le titre. Son président Gaël Pelletier est ambitieux pour cette deuxième partie de saison.

Après sept semaines de trêve, championnat du Monde oblige, les handballeurs nantais entament ce mercredi à Aix en Provence la phase retour du championnat. Deuxième au classement avec seulement une défaite, le H a achevé la première partie sur six victoires consécutives dont une à domicile face au PSG Handball devant plus de 11 000 spectateurs. Résultat, le H est à la lutte pour le titre à seulement un point du Paris Saint Germain Handball. "Ca serait prétentieux de dire qu'on joue le titre. On doit tout d'abord continuer à enchaîner les victoires. Ca serait déjà une belle aventure et une belle expérience de conserver cette deuxième place" affirme Gaël Pelletier. D'ici juin, le H a treize matchs de championnat à son programme dont sept à domicile.

Nous rêvons secrètement de jouer les 1/4 de finale de la Ligue des Champions" le président du H Gaël Pelletier

Encore en lice sur quatre fronts (championnat, coupe de France, coupe de la Ligue et coupe d'Europe, le HBC Nantes rêve d'atteindre les 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Qualifiés pour les 1/16e de finale, les handballeurs nantais tenteront d'assurer la première place du groupe D ce samedi à Braga. "Ce match au Portugal est crucial pour la suite. Une victoire et nous jouerons les 1/16e de finale retour à domicile" précise le président du H.

Le H en quête d'un arrière gauche pour la saison prochaine

Le mercato du HBC Nantes n'est pas terminé pour la saison prochaine. Deux départs sont actés. Celui d'Obrian Nyateu à Nîmes et de Théo Derot à Aix en Provence. "Nous recherchons un arrière gauche pour remplacer Théo Derot. En revanche, O'brian Nyateu ne sera pas remplacé. Le jeune Romain Lagarde que nous avons formé est capable de le suppléer". précise Gaël Pelletier. Quid de son entraîneur Thierry Anti dont le contrat s'achève en juin 2018 ? "La volonté de collaborer ensemble au delà de 2018 existe. On a commencé à échanger. Il n'y a pas d'urgence sur ce dossier" conclut Gaël Pelletier