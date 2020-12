Handball : le PSG arrache la 3ème place de la Ligue des champions

Les Parisiens se consolent avec la troisième place. Après leur défaite contre le FC Barcelone hier en demi-finales de Ligue des champions, les handballeurs du PSG ont décroché une victoire ce mardi soir dans la petite finale contre les Hongrois de Veszprem (31 à 26). C'est la troisième fois en quatre participations que les Parisiens terminent sur la troisième marche.

Toujours privé de Nikola Karabatic, blessé, et de deux joueurs testés positifs, le PSG a connu un début de rencontre poussif. Mais en seconde période, les Parisiens ont maîtrisé la rencontre. Nedim Remili, demi-centre lors du tournoi final, et Elohim Prandi sont les meilleurs buteurs côté parisien, avec six réalisations chacun.

Le PSG est désormais tourné vers l'édition 2021/2022 du "Final Four" de la Ligue des Champions. Avec en tête de décrocher enfin un sacre européen. L'objectif des Qataris depuis leur arrivée à la tête du club il y a huit ans.