Handball : le PSG Hand aborde le Final Four de la Ligue des Champions avec gourmandise

Toujours bien placé mais jamais couronné, depuis 2012, un peu comme les garçons et les filles en football, le PSG Hand court après la Ligue des Champions. Depuis 2016 pourtant, l'équipe se qualifie régulièrement dans le dernier carré (*) mais elle n'a jamais réussi à s'imposer dans la reine des compétitions.

Pour commencer son week-end européen, Paris débute samedi à 18h face à Kielce qui a terminé deuxième de sa poule et sorti Veszprém (Hun) en quart de finale de la compétition. Luka Karabatic, le capitaine parisien s'attend a un véritable "combat" face à une équipe qui présente "une grosse défense" et de conclure que "ça va se jouer au physique et à l'intensité car toutes les équipes en Final Four sont similaires."

Favori ou outsider ?

Cette saison en championnat pour décrocher son dixième titre, le PSG Hand a été poussé dans ses derniers retranchements par Nantes et Montpellier. En Ligue des Champions, idem Paris a du batailler pour terminer premier de sa poule et s'éviter un huitième de finale avant de s'imposer en quart de finale avec autorité face à Kiel (All).

Pourtant, malgré cette bonne campagne européenne, Luka Karabatic ne voit pas son équipe comme favorite "nous ne sommes pas favoris. On est plutôt outsider." et d'enchaîner "Il y a les deux finalistes de l'année dernière, Ça s'est joué à rien, donc je pense que c'est Barcelone et Magdebourg et nous on est outsider. Après, nous, on y croit. Clairement, on sait qu'on a les capacités pour faire de grandes choses. On n'a jamais lâché et l'esprit de compétition est là. Je pense qu'on a une équipe de guerriers et sur un week-end comme ça, il peut se passer des choses. Donc nous, on y croit."

Les ultras du voyage

C'est une grand première pour le PSG Hand qui sur ce sixième final four va pouvoir compter sur ses ultras qui vont se déplacer. 100 membres du Collectif Ultras Paris seront présents dans les travées de la Lanxess Arena de Cologne pour encourager une équipe de hand qui a toujours eu le soutien des ultras. Ce soutien, Luka Karabatic l'apprecie à sa juste valeur "cette présence est géniale pour notre équipe. Ca va faire du bien d'avoir des maillots Rouge et Bleu dans les gradins et de les entendre mais si on sait que ça va pousser fort côté polonais niveau ambiance."

Le programme des matchs

Tout comme à 15h15 samedi dans la Lanxess Arena de Cologne qui va vibrer pour le seul club allemand qualifié pour ce Final Four. Magdebourg (GER) défie le grandissime favori Barcelone (ESP). Le PSG enchaînera ensuite à 18h face aux Polonais de Kielce (POL).

En cas de victoire, la bande de Luka Karabatic disputera ensuite la finale à 18h le dimanche. Si il perde le PSG hand jouera la consolante pour la 3e place à 15h15.

(*) 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021