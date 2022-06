Handball : le PSG surclasse le HBC Nantes en finale de coupe de France (36-31)

Ce samedi 11 juin,le PSG Handball s'est imposé en finale de coupe de France face au HBC Nantes sur le score de 36 à 31. Invaincu en championnat cette saison (30 victoires sur 30 matchs de Starligue), Paris remporte sa 6eme coupe de France face à des Nantais qui ont pourtant cru pouvoir renverser la tendance en début de seconde période.

Un match maîtrisé de bout en bout par le PSG

Dominateurs en première mi-temps, les Parisiens menés par le demi-centre Luc Stein (MVP de la saison) ont rapidement creusé l'écart face aux Nantais, rentrant aux vestiaires avec 5 longueurs d'avance (13-18).

Le show du spectaculaire Mickaël Robin

Un match maîtrisé par le PSG, qui a pourtant dû faire face à un Mickael Robin des grands soirs, auteur de plusieurs parades spectaculairesen deuxième mi-temps permettant aux Nantais de revenir à 2 buts.

Pour son dernier match sous les couleurs du H, le gardien nantais Mickael Robin a multiplié les parades spectaculaires. © Maxppp - Jérôme Fouquet

Malgré ça, le PSG reste dominateur, notamment par l'intermédiaire de Nedim Remili auteur de six buts et le travail défensif des frères Karabatic. Une victoire qui permet aux parisiens de faire le doublé coupe-championnat.

Pour son dernier match sous les couleurs du PSG, Nedim Remili a inscrit 6 buts. © Maxppp - Denis Trasfi

Dernier match au PSG pour cinq joueurs cadres

Côté parisien, beaucoup d'émotion pour Mikkel Hansen, Benoît Kounkoud, Nedim Remili et la paire de gardien Yann Genty-Vincent Gérard qui ne seront plus rouge et bleu l'année prochaine. Chez les Nantais, Kiril Lazarov, David Balaguer, Dragan Pechmalbec, Emil Nielsen et Mickaël Robin ont aussi joué leur dernière rencontre sous les couleurs du H.