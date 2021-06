Handball : le Saran Loiret Handball en finale de Proligue après sa victoire face à Cherbourg

Ils joueront le titre de Proligue ce dimanche. Les Septors du Saran Loiret Handball se sont imposés ce samedi après-midi à la maison du Handball à Créteil face à Cherbourg, 13-28 en demi-finale de Proligue.

Un Théo Avelange-Demouge redoutable

Déjà assurés de monter en Lidl Starligue grâce à leur première place de la saison régulière, les hommes de Fabien Courtial joueront contre le gagnant de l'autre demi-finale, Pontault-Combault/Nancy pour le titre de champion de Proligue.

Encore une fois, l'ailier droit Théo Avelange-Demouge a été précieux, inscrivant 11 buts dans la rencontre, le meilleur buteur de la demi-finale. "On s'est battu et les 16 mecs qui sont là, c'est une belle équipe, avec une belle aventure et il reste encore un match pour aller chercher le graal", savoure le Saranais au micro de Bein Sport. La muraille Nicolas Gauthier termine de son côté avec 10 arrêts soit 30% de tirs adverses stoppés. "On voulait cette victoire, on n'est pas en vacances, on le sera uniquement que si on gagne la finale", réagit Nicolas Gauthier, "Cherbourg n'a jamais lâché et s'est battu vaillamment donc on est allé chercher cette victoire avec les tripes contre une belle équipe de Cherbourg".

Finale ce dimanche

La finale aura lieu ce dimanche à 14h30, toujours à la maison du Handball de Créteil.