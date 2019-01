Handball : le Savoyard Melvyn Richardson écarté de la liste des Bleus au mondial

Chambéry, France

On imagine la déception de la pépite du handball français. Le coach principal avait jusqu'à 9 heures ce jeudi matin pour donner sa liste définitive, juste avant les débuts des Bleus ce soir (20h30 ) contre le Brésil, match à Berlin.

Le 17e homme

Dans un communiqué officiel, Didier Dinart, l'entraîneur des champions du monde en titre, explique qu'il s'est longuement entretenu avec celui qui a été formé à Chambéry et qui évolue aujourd'hui à Montpellier. Un communiqué de consolation, si l'on peut dire. « Le message est clair et limpide. Je m’en suis longuement expliqué avec Melvyn Richardson. Il sort d’une saison en Ligue des Champions extraordinaire. Il est polyvalent et précieux. À l'image de Kentin Mahé, il peut officier sur trois postes. En cas de besoin, Melvyn peut jouer au poste de demi-centre, d'ailier droit et d'arrière droit. Il n'est pas un 17e joueur de convenance mais un remplaçant légitime qui s'inscrit dans la stratégie de l'équipe de France» .

Melvyn est donc retiré de la liste. Il est le 17e homme, susceptible d'être rappelé en cas de blessure d'un joueur. Il reste à Berlin, et s'entraîne avec le groupe. Chaque équipe a le droit à trois changements sur toute la durée du championnat du monde.

►Les 16 Français :

Gardiens : Cyril Dumoulin, Vincent Gérard

Ailiers gauches : Mathieu Grebille, Michaël Guigou, Kentin Mahé

Arrières gauches : Romain Lagarde, Timothey N'Guessan

Demi-centre : Nicolas Claire

Pivots : Ludovic Fabregas, Luka Karabatic, Cédric Sorhaindo

Arrières droits : Adrien Dipanda, Nedim Remili, Dika Mem

Ailiers droits : Valentin Porte, Luc Abalo