Handball : les abeilles de Bourg-de-Péage affirment leurs ambitions pour la prochaine saison

Les joueuses du Bourg-de-Péage Drôme Handball ont retrouvé le chemin de l'entrainement ce lundi 18 juillet. Après une saison précédente difficile en raison de la situation financière du club de Ligue féminine, Bourg-de-Péage veut par-dessus tout combler la dette. "On a déjà commencé à le faire" selon Grégory Anquetil, n°2 du club. "Si tout va bien d'ici l'année prochaine, une fois tout payé le club de Bourg-de-Péage aura un petit peu plus de 2,3 millions d'euros de budget pour aller jouer en première division. Si notre prévisionnel est bon, en février ou mars prochain, la dette sera épurée" ce qui veut dire que le club de Bourg-de-Péage sera capable de recruter des joueuses de très haut niveau rajoute l'ancien international.

Mais la Direction du club rassure : "les joueuses qui n'ont pas quitté le navire, pendant la crise qu'a traversé le club l'an dernier, ne seront pas oubliées".

"Cette année on va manger notre pain noir"

Mais pour la prochaine saison "le recrutement sera modeste prévient" Camille Comte, l'entraineur principal des abeilles. "On nous demande d'économiser 250 000 euros sur la saison donc on a beaucoup moins de moyen" prévient l'entraineur. Il explique que "le club cherche en ce moment à recruter au moins une à deux joueuses aguerries pour solidifier les lignes arrières". Mais l'effectif pour la saison prochaine est très jeune et très restreint. Peu de joueuses pour tourner au fil des matchs. La conséquence explique Camille Comte "se verra au niveau des résultats". "cette année on perdra plus de match que l'on va en gagner. Une année où l'on va manger notre pain noir. Les valeurs que l'on va travailler maintenant c'est notamment celle de la résistance. L'an dernier c'était celle de leadership."

Les joueuses de Bourg-de-Péage retournent à l'entrainement. © Radio France - Erwan Chassin

Le club compte sur un public toujours plus nombreux pour supporter une équipe motivée et combattive.