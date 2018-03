Bayonne, France

Non les françaises du handball n’étaient pas en grève ce jeudi 22 mars. Pas plus que le nombreux public bayonnais, parmi lequel beaucoup d'enfants, venu apprécier le talent des filles en bleu et de leurs adversaires. Preuve que le handball est apprécié au Pays Basque où il a de nombreuses et nombreux pratiquants. Appliquées même si loin d'être déjà parfaites, dans la foulée de leur ascension sur le toit du monde en décembre dernier, les françaises n’ont laissé aucune chance aux Brésiliennes (28-17).

Le Championnat d'Europe en point de mire

Les joueuses d’Olivier Krumbholz, pour leur première sortie depuis leur sacre il y a 3 mois, ont prouvé que celui-ci était déjà quasiment digéré et qu’il était déjà temps de passer à la suite. Une suite particulièrement alléchante et motivante pour les Bleues. Rien d’autre qu’un championnat d’Europe en France (29 novembre – 16 décembre 2018) et la perspective de marcher dans les pas des garçons en cas de doublé.

Les françaises ont mis un peu moins de 10 minutes à entrer dans la rencontre. Le temps pour les Brésiliennes d’inscrire le premier but et prendre une légère avance (+2). Sans s’affoler, poussée par un public festif et enjoué, les coéquipières de la Paloise d’origine Alexandra Lacrabère, auteur d’un sans-faute au jet de 7 mètres en première période (5 buts), ont ensuite resserré les boulons en défense et infligé un 5-0 aux Sud-Américaines leur permettant de virer en tête à la pause (12-9)

Une belle seconde période

La seconde période, bien meilleure de l’avis d’Olivier Krumbholz, a défilé à sens unique. Avec une défense intraitable, autour de la gardienne Cléopâtre Darleux impériale, et une attaque bien plus appliquée et efficace les Bleues ont déroulé sans jamais plus être inquiétées pour s’offrir un beau premier succès d’après-mondial et d’avant Euro (28-17).

Avant de remettre cela dimanche à Pau, dans un Palais des Sports qui s’annoncent lui aussi chaud, les Françaises ont savouré cette première sortie à la maison dans la peau de championnes du monde avec leur public. Leur entraîneur lui était déjà fixé sur l’avenir et la nécessité de faire beaucoup mieux avec en tête l’unique objectif désormais : le titre européen en France.