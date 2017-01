Handball : les Bleus en quarts, Fabregas homme du match

L'équipe de France a un peu souffert pour se qualifier 31 à 25 contre l'Islande. Le Catalan Ludovic Fabregas a été élu homme du match.

La belle aventure continue pour le Banyulenc Ludovic Fabregas. Les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale de la coupe du monde en battant l'Islande 31 à 25. Dans une ambiance surchauffée (28.000 spectateurs à Lille), les handballeurs français ont souffert une mi-temps avant de s'envoler vers la qualification.

Ludovic Fabregas comme d'habitude a été impeccable en défense mais avec plus de temps de jeu il a pu aussi s'exprimer dans le secteur offensif et a inscrit cinq buts. Il est le deuxième meilleur marqueur français derrière Mickaël Guigou.

Au micro de Bein Sports, Ludovc Fabregas est revenu sur cette victoire contre l'Islande : "on a mal débuté peut-être à cause del'environnement, notre jeu était brouillon. On s'est repris derrière et on a pris le large, on a mieux joué en deuxième mi-temps. Si on veut aller au bout, il va falloir tout gagner donc je n'aipas de préférence pour l'adversaire en quart, on va déjà bien récupérer car ce huitième a été intense."

La France poursuit son parcours en quart mardi à Lille contre la Suède ou la Biélorussie. Le Catalan de 20 ans pourra briller à nouveau.

