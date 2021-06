Handball : les Chambériens se ratent à Ivry et s'éloignent de la Coupe d'Europe

Le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball s'est fait surprendre ce mardi soir par Ivry relégable, qui joue sa survie en Starligue. Les handballeurs savoyards ont perdu 27-26, en ratant la balle d'égalisation à la dernière seconde. Ils menaient de quatre buts après 10 minutes de jeu, réalisant un très bon début de match, avant de craquer et d'être menés d'un but à la mi-temps. Les Franciliens ont été devant au score durant pratiquement toute la deuxième période et ont su conserver leur avance.

Avec cette défaite, la Team Chambé rate l'occasion de passer devant Toulouse et de ravir la sixième place, potentiellement qualificative pour la Coupe d'Europe. Les Jaunes et Noirs restent septième au classement de Starligue. Prochain match : ce samedi 5 juin, contre Dunkerque au Phare.