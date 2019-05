Handball : les chambériens se sont entraînés à Bercy avant la finale de la coupe de France

Bercy, Paris, France

Pour beaucoup c'était déjà une première, avant de disputer samedi soir le match de leur vie. Arrivés en train dans la journée, les joueurs du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball se sont entraînés vendredi soir à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy, à 24 heures de la finale de la coupe de France face à Dunkerque, qui pourrait permettre au club savoyard de remporter un premier trophée majeur depuis 17 ans.

14.000 spectateurs sont attendus à Bercy samedi soir © Radio France - Nicolas Peronnet

14.000 spectateurs samedi, dont 1.600 savoyards

L'enceinte parisienne sonnait creux, mais samedi elle fera le plein. 14.000 spectateurs sont attendus, dont 1.600 supporters savoyards en jaune et noir. Une grande partie d'entre eux sera acheminée dans la matinée dans un TGV spécial affrété par le club.

Un engouement rarement vu derrière Chambéry, qui jouera sa sixième finale de coupe de France, une compétition que le club n'a jamais remporté. "Cet engouement, on le ressent" reconnaît l’arrière Alexandre Tritta, "mais on a pas plus de pression que ça. C'est un immense plaisir de jouer ici, ça n'arrivera peut-être pas souvent, il faut profiter à fond et ne pas avoir de regrets".

"Chaque joueur vit la pression différemment" ajoute le pivot Johannes Marescot, "l'engouement on l'a vu en se promenant dans les rues de la ville, avec beaucoup de photos, des drapeaux dans les vitrines des commerces. Les deux équipes jouent leurs vies et leurs destins. Tout le monde va y aller avec le cœur...et autre chose".

Les mots de l'entraineur Erick Mathé © Radio France - Nicolas Peronnet

Un match à la vie à la mort. L’entraîneur Erick Mathé

Chambéry, qui n'a remporté que deux des 12 finales disputées dans son histoire, toutes compétitions confondues, est présenté cette année comme le favori de cette finale. Métamorphosée par l'arrivée du nouvel entraîneur Erick Mathé, l'équipe savoyarde, plus que jamais en course pour une qualification en Ligue des Champions, a remporté ses deux matchs de championnat face aux nordistes, 10e de StarLigue.

Après avoir éliminé Nantes puis Montpellier en coupe de France, Erick Mathé assume ce statut, mais reste prudent, "ce sera forcément un match particulier parce qu'on vit où on meurt, parce qu'on pas dans une salle habituelle, parce qu'il y a une poussée populaire. C'est sûr que le cœur aide, mais il ne faut pas perdre sa raison et son handball. C'est un juste équilibre à trouver".

Cette finale de la coupe de France entre Chambéry et Dunkerque sera à vivre en direct sur France Bleu Pays de Savoie, lors d'une grande soirée spéciale samedi à partir de 20h en direct de l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy.

Les chambériens posent avant la finale © Radio France - Nicolas Peronnet

Dernier entrainement avant la finale © Radio France - Nicolas Peronnet

