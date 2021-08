Handball : les deux internationaux égyptiens de l'USAM terminent au pied du podium aux JO de Tokyo

Malgré un parcours remarquable avec l'Egypte, Mohammad Sanad et Ahmed Hesham vont rentrer à Nîmes sans médaille olympique. Les deux handballeurs de l'USAM finissent ce samedi quatrièmes de la compétition après la défaite 33-31 de leur sélection face à l'Espagne.

Une défaite 33-31 face à l'Espagne et les handballeurs égyptiens terminent ce samedi quatrièmes des Jeux Olympiques de Tokyo. Les deux internationaux de l'USAM Mohammad Sanad et Ahmed Hesham échouent donc au pied du podium. Lors de cette petite finale, les deux nîmois ont manqué d'efficacité en attaque avec seulement un but chacun.

Ce résultat est tout de même historique pour eux puisque l'Egypte n'avait jamais atteint le dernier carré des Jeux Olympiques.