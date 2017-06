Handball: les fous de Saran décrochent leur maintien au bout du suspense

Saran évoluera une saison de plus en Starligue! Les Saranais ont décroché leur maintien en allant s'imposer à Chambéry (28-26) lors de la dernière journée. Un exploit pour une équipe qui restait sur dix défaites consécutives.

Qui pouvait vraiment y croire? Relégable avant la dernière journée, au fond du trou après une série de dix défaites, les Saranais ont réalisé un véritable exploit à Chambéry (victoire 28-26), l'une des grosses écuries du championnat. Un match que les jours de Fabien Courtial ont maitrisé de bout en bout. Au classement, Saran termine à égalité avec Cesson-Rennes et Créteil. Au jeu de la différence particulière, ce sont les Cristolliens qui sont relégués.

La réaction de Fabien Courtial, l'entraîneur:

"Ce maintien, c'est extraordinaire! On pensait au début que ce championnat n'était peut-être pas si dur que cela. Nous étions euphoriques en début de saison. Finalement, la réalité nous a rattrapé. Nous sommes à notre niveau. Nous étions même les plus faibles du championnat à un moment donné. Avec deux points sur la phase retour, c'était incroyable de pouvoir jouer notre maintien à Chambéry. On l'a fait, c'est incroyable! Notre histoire est née dans une forme de folie. Tout le monde dit "Saran fou". Dans ce match, nous avons prouvé que nous étions fous. Très sincèrement, je ne croyais pas au maintien. C'est ouf!"

La réaction de Matthieu Drouhin, 7 buts face à Chambéry:

"Décrocher notre maintien de cette manière, c'est encore plus beau. Ces dernières semaines ont été difficiles à vivre. Les dernières minutes de ce match représentent parfaitement l'histoire de ce club. Saran est monté en N1 dans les cinq dernières minutes, on monte en StarLigue alors que rien n'était joué à trente secondes de la fin. On dit jamais deux sans trois, mais on n'osait pas y croire. Même si nous sommes peut-être moins forts que les autres équipes, notre collectif a fait la différence."