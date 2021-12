Handball : les Françaises battent le Danemark 23 à 22 et se qualifient pour la finale du Mondial

Les handballeuses françaises, déjà championnes olympiques à Tokyo il y a quatre mois, se désormais qualifiées pour la finale du Championnat du monde de handball 2021 à Granollers en Espagne. Ce vendredi, elles se sont imposées de justesse face au Danemark 23 à 22, au terme d'une demi-finale pleine de suspense.

Bien muselées par la défense danoise et menées au terme de la première période, les Françaises ont fait toute la première période derrière au score, pénalisées par des pertes de balle (dix sur les trente premières minutes) et une attaque en échec. Avec seulement deux buts d'écart au vestiaire, les Françaises s'en sont sorties avec un moindre mal, grâce aux arrêts de Laura Glauser.

En seconde période, c'est dans le dernier quart d'heure que les Françaises sont parvenues à renverser la situation. La Brestoise Alicia Toublanc a donné l'avantage à l'entame des cinq dernières minutes (22-21), pour ne plus laisser les Danoises repasser devant. Cléopâtre Darleux, entrée en jeu pour la seconde période, a mis Pedersen en échec et scellé la victoire au bout du suspense.

La France reste ainsi invaincue en demi-finale de Mondial, et vivra une sixième finale après 1999 (argent), 2003 (or), 2009 (argent), 2011 (argent), et 2017 (or). Les joueuses d'Olivier Krumbholz entretiennent avec ce succès l'espoir de réaliser un doublé international en l'espace de quatre mois après un sacre olympique, que seules les Danoises (1996) et les Norvégiennes (2008) sont parvenues à réaliser par le passé (un doublé JO-Euro à l'époque).

En finale, les Françaises défieront dimanche (16h30 GMT) la Norvège, championne d'Europe l'an passé, ou les Espagnoles, vice-championnes du monde en 2019, qui se disputent dans la soirée (20h30) le second ticket pour la finale.