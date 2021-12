Handball : les Françaises s'inclinent 22 à 29 en finale du Mondial contre les Norvégiennes

Les handballeuses françaises se sont inclinées en finale de la Coupe du monde contre la Norvège 29 à 22 qui avait lieu à Granollers en Espagne ce dimanche. Les Françaises ne pourront donc pas accrocher ce doublé espéré, quatre mois après avoir été sacrées aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les Norvégiennes étaient déjà championnes d'Europe en 2020.

Les Bleues étaient pourtant en tête à la pause, menant 16-12. Mais le match s'est complètement renversé en début de seconde mi-temps, la gardienne Norvégienne Silje Solberg ne laissant plus rien passer ou presque et étouffant des Françaises à court de forces après un tournoi épuisant (neuf matches en 18 jours).

Les Françaises sont déjà double championnes du monde, en 2003 et en 2017. La Norvège et la France dominent la scène internationale depuis 2016, avec trois titres pour chacune des deux nations : Mondial-2017, Euro-2018 et JO-2021 pour la France, Euro-2016, Euro-2020 et Mondial-2021 pour les Norvégiennes. Les joueuses de Thorir Hergeirsson replacent la Norvège sur le sommet lors d'un Mondial, alors qu'elles n'avaient plus remporté le titre planétaire depuis 2015.