Handball : les joueurs du HBC Nantes accueillis à l'aéroport par leurs supporters

Les handballeurs du HBC Nantes sont de retour en France, après leur exploit en Hongrie jeudi où ils se sont qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des champions. Le peuple violet leur a réservé le plus beau des accueils.

Les traits tirés et les yeux des joueurs montrent qu'ils n'ont pas beaucoup dormi la nuit dernière. Les voilà qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Champions, malgré leur défaite en quart de finale retour à Veszprém (Hongrie). Les Nantais ont débarqué à l'aéroport de Nantes en début d'après-midi vendredi 21 mai. Et leurs supporters les attendaient pour fêter ça comme il se doit.

La rencontre en images

Le public de retour dans la H Arena dès dimanche

Avant d'aller à Cologne, le H va devoir se reconcentrer sur la Starligue. Avec la réception de Limoges dimanche 23 mai, coup d'envoi 17 heures à la H Arena. Et il y aura du public ! Environ 600 personnes.