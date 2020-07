VIDEO - Handball : les joueuses de la JDA ont repris l'entraînement

Les joueuses de la JDA Handball de Dijon ont pu reprendre l'entrainement collectif ce mardi au gymnase Sellenet, une première depuis quatre mois. Elles ont pu retoucher le ballon "qui nous avait bien manqué", confie la capitaine Joanna Lathoud.

Pierre Terzi, le préparateur physique leur avait prescrit des entraînements réguliers à faire chez elle pendant le confinement : des pompes, des abdos, du saut à la corde. "Mais pour la reprise, il faut y aller mollo. Surtout après 4 mois d'arrêt, comme si quelqu'un avait été blessé finalement. On fait les exercices, mais à dose homéopathique. Et on augmente la charge de travail au fil des jours", explique-t-il. Sa crainte principale ce sont les tendons, particulièrement sollicités en handball.

Une équipe presque complètement renouvelée

Il y a eu 7 recrues cette année, parmi elles : la gardienne Marie Lachat arrivée de Rennes ou encore la pivot allemande Saskia Weisheitel (Veïchétèle) qui arrive du BVB Dortmund. L'une des principales missions de la capitaine Joanna Lathoud sera donc de fédérer l'équipe, comme elle l’explique dans cette vidéo :

Le début de la saison en Division 1 est prévu le 9 septembre avec un premier déplacement à Chambray dans l'Eure.co