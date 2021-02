Handball : les joueuses d'Achenheim - Truchtersheim disputent deux matchs à la prestigieuse Maison du handball

Les handballeuses de l’ATH ont d’abord été au repos forcé pendant le deuxième confinement, car leur championnat, la deuxième division, n’a pas été considéré dans un premier temps comme professionnel. La D2 a obtenu le statut pro en janvier 2021 et le championnat a donc pu reprendre, mais il faut maintenant rattraper beaucoup de matchs reportés en 2020.

L'entraîneur du club de Truchtersheim Aurélien Duraffourg a donc eu l’idée de disputer les deux rencontres face à La Rochelle, l’aller et le retour, le même week-end et à mi-distance entre les deux villes, à la prestigieuse Maison du handball à Créteil.

"C'est une saison où l'on doit s'adapter constamment, avec des matchs qui sont maintenus, annulés, déplacés, redéplacés, explique-t-il. On avait quelques matchs de retard liés au covid et pour faciliter l'organisation des championnats, on s'est dit qu'il était plus logique de coupler les deux matchs de championnat contre la Rochelle sur le même week-end et à mi-distance des deux villes. Ce qui permettait aussi aux clubs d'économiser sur les aspects hébergements et restauration, dans une période compliquée sur ces sujets-là".

Pour pimenter l'histoire, les deux duels contre la Rochelle auront donc lieu à la Maison du handball à Créteil, là où se rassemblent les équipes de France pour préparer leurs compétitions internationales. C’est une belle expérience qui attend les joueuses de l'Achenheim Truchtersheim Handball.

À la découverte du Clairefontaine du handball

"Par rapport au foot, on peut comparer la Maison du handball à Clairefontaine, même si ça n'est pas un château, sourit la capitaine de l’ATH, Dalila Abdesselam, qui a déjà fréquenté l'endroit avec l'équipe de France de beach handball. On va se retrouver, nous petit club alsacien, là où il y a toute une histoire, quelque chose de très palpable. Il y a un petit musée et des infrastructures, comme on a rarement en Europe. Il faut profiter de ces moments-là et avoir les yeux grand ouverts, parce qu'il y aura beaucoup de choses à voir. Mais il ne va pas falloir se distraire non plus et rester concentrées".

En cas de double victoire face à la Rochelle ce samedi et ce dimanche, l’ATH ferait un pas important vers le maintien en deuxième division, son objectif de la saison. Ces deux rencontres à la Maison du handball (samedi à 18h et dimanche à 16h) seront diffusées sur la page facebook du club.