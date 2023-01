Handball : les Messines battent Gyor en Ligue des champions à la dernière seconde

La rencontre a été intense et la fin de match irrespirable : les handballeuses messines ont battu le club hongrois de Gyor, 29-28, samedi, lors de la 12ème journée de Ligue des champions, grâce à un but en toute fin de match de Chloé Valentini. Il y avait 13 partout à la mi-temps. Bruna de Paula et Kristina Jorgensen ont chacune inscrit six buts pour les Dragonnes lors de cette rencontre.

Avec cette victoire, Metz conforte sa première place au classement, devant son adversaire du soir.

Plus d'informations à venir.