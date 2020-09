Handball : Les Nantais à l'assaut de la crème catalane

Les handballeurs nantais reçoivent Barcelone ce jeudi à la H Arena, pour la troisième journée de la ligue des champions. Après une défaite à domicile contre les Hongrois de Vezsprem le 16 septembre dernier et une victoire surprise à Kiel en Allemagne une semaine plus tard, le H s'est replacé dans la course à la qualification aux phases finales, même s'il reste un long chemin à parcourir.

On n'a pas une équipe à leur niveau, mais...

Les Nantais ne sont d'ailleurs pas favoris ce jeudi soir de l'avis même de l'entraîneur Alberto Entrerrios : "On n’a pas une équipe à leur niveau pour l’instant, par contre, on a de quoi les inquiéter." Le succès en Allemagne a redonné de l'espoir aux "violets" et montré leur capacité à défier les grands d'Europe, même en dehors de leur base et sans supporters. Heureusement, le public même réduit en raison du protocole sanitaire reste encore un atout à la maison "On est heureux d’avoir du public, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc il faut en profiter" ajoute le coach nantais qui va retrouver son frère Raoul dans l'équipe adverse, frère qu'il n'a pas vu depuis longtemps.

Un goût de revanche

Pour Dragan Pechmalbec, cette rencontre sera aussi celle des retrouvailles, mais aussi de la revanche. Le pivot nantais n'a pas oublié la double défaite face aux Catalans au printemps 2019 (25-32 puis 26-29) lors de leur dernière campagne en ligue des champions : "Ça reste une épine, on n’avait jamais pris 7 buts d’écart en Ligue des champions à la maison, et c’est un esprit de revanche qui nous anime. Il faudra faire déjouer le Barça. On a les clés pour bloquer certains joueurs et je n’hésiterai pas à glisser quelques mots en croate si il le faut." déclare le pivot nantais faisant allusion à ses origines (une mère serbe) et à la nationalité de plusieurs de ses adversaires.

Covid oblige, seulement 4.000 spectateurs garniront les gradins du palais des sports et tenteront de pousser leur équipe malgré le masque. Cette rencontre constituera par ailleurs le match de la semaine au niveau européen, c'est dire la qualité attendue pour ce duel.