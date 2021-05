Handball : les Nantaises à un match d'un premier sacre européen

Quelle saison pour les joueuses du Nantes Atlantique Handball. Troisième du championnat, l'équipe entraînée par Guillaume Saurina est en train de tutoyer les sommets en Europe. Grâce à un match maîtrisé, les Nantaises se sont qualifiées, ce samedi après-midi, pour la finale de la Ligue européenne, la première de l'histoire du club en coupe d'Europe. Elles sont venues à bout des Roumaines de Baia Mare (36-34) sur leur terrain.

La justesse nantaise a fait la différence

Les coéquipières de l'internationale suédoise Nathalie Hagman, énorme pendant toute la rencontre avec 11 tirs convertis sur 11 tentés, ont fait la course en tête, dès le début de la rencontre. A la mi-temps, les Ligériennes comptaient un matelas de sécurité confortable (21-15). Elles n'ont pas tremblé par la suite. Malgré des Roumaines qui ont peu à peu tenté de refaire leur retard, les handballeuses nantaises ont réussi à verrouiller le score dans ce premier match du Final Four.

Sur le podium de la saison régulière et qualifiée pour la finale de la Coupe de France, le 15 mai, les coéquipières des internationales françaises Camille Ayglon (2 buts) et Blandine Dancette ont l'occasion d'écrire la plus belle page de l'histoire du club. En attendant, elles peuvent savourer et assister sereinement à la seconde demi-finale entre le club hongrois de Siofok et la formation danoise de Herning. Les filles de Guillaume Saurina devront surtout récupérer au mieux pour gravir l'ultime marche, ce dimanche à Baia Mare, et ainsi inscrire leur nom au palmarès de la petite sœur de la Ligue des Champions.