Handball : les Nantaises passent tout près d'un deuxième titre en une semaine

Nantaises et Brestoises ne se sont pas lâchées jusqu'au bout de cette finale de la Coupe de France, ce samedi après-midi à Créteil. Une semaine après avoir inscrit son nom en lettres capitales au palmarès de la Ligue Européenne, le Nantes Atlantique Handball avait l'occasion de parfaire une saison d'ores et déjà réussies. Sous les yeux de la plus célèbre des basketteuses tricolores Céline Dumerc, la "Team Rose" a échoué de peu (37-33) face à des favorites qui ont longtemps douté avant de valider la troisième coupe de France de leur histoire.

"C'est monstrueux ce que vous êtes en train de faire"

Si les Brestoises, déjà victorieuses à deux reprises de cette compétition en 2016 et 2018, ont rapidement pris les devants dans cette finale sans public (9-4 à la 9e), les joueuses de Guillaume Saurina n'ont jamais lâché. Les mots de l'entraîneur du NAHB lors du premier temps mort : "Appliquez-vous un petit peu plus sur les tirs" ont eu le mérite de réveiller les championnes d'Europe. Emmenées par Camille Ayglon-Saurina, les Nantaises sont d'abord revenues à une unité (11-10 à la 17e) avant d'égaliser (14-14 à la 21e).

Incapables de prendre les devants mais jamais non plus distancées, le Nantes Atlantique Handball a regagné les vestiaires avec le plus faible des retards à combler (20-19). Il a tenu très longtemps la distance dans le second acte sous l'impulsion de Dyénaba Sylla (26-25 à la 43e puis 29-26 à la 48e). "C'est monstrueux ce que vous êtes en train de faire, a d'ailleurs lancé le technicien nantais à ses joueuses en plein match. Elles ont peur de vous." Elles ont malheureusement fini par trébucher alors qu'en face la gardienne Cléopatre Darleux a fait un festival (6 arrêts). "Il n'y a pas de regret, a confié après-coup Camille Ayglon-Saurina. On avait envie de continuer à rêver, on a livré un gros combat. Je suis fière de ce qu'on a fait même s'il y a la défaite au bout."