Handball : Les Panthères de Fleury s'inclinent en Roumanie

Les Panthères du Fleury Loiret Handball étaient à Braila, en Roumanie, ce dimanche après-midi. Elles affrontaient le HC Dunarea pour un match comptant pour la première journée de phase de groupes de l'EHF European League Women. Les Fleuryssoises se sont inclinées 29 à 27.

Joint à l'issue de la rencontre, le coach de Fleury se dit "à la fois déçu par rapport au fait qu'on aurait pu prendre le match avec un peu plus de rigueur aux shots et dans la finition, avec davantage d'arrêts de gardienne." Christophe Cassan estime ainsi que "huit à neuf buts" auraient pu être évités mais salue néanmoins l'attitude de ses joueuses.

Résumé du match

Les Roumaines du HC Dunarea Braila ont rapidement ouvert le score. Mais les Panthères se sont accrochées pendant les trente premières minutes de jeu. A l'issue de la première mi-temps, elles n'étaient dominées que de deux buts, 15 à 13.

Mais en deuxième mi-temps, elles ont pris du retard et les Roumaines ont multiplié les buts. Menées 27 à 21 à moins de dix minutes du coup de sifflet final, elles ont tenté d'égaliser le score, sans finalement parvenir à l'emporter. Les Fleuryssoises se sont inclinées 29 à 27.

Deux Panthères se sont néanmoins démarquées : Oriane Ondono, avec 8 buts marqués sur 10 tirs. Et Isabel Guialo, avec 11 tirs et 3 buts.

Les Panthères dégringolent ainsi à la 4ème et dernière place de leur groupe (le D), à deux points du leader, le HC Dunarea Braila.

Une rencontre sans la capitaine fleurysoisse

Les handballeuses de Fleury ont dû faire sans leur capitaine ce dimanche. L'arrière internationale, Alexandra Lacrabère, avait été mise au repos à cause de douleurs aux ischios-jambiers. Le coach fleuryssois, Christophe Cassan, a préféré qu'elle se repose afin qu'elle puisse disputer le match de ce mercredi face à Nantes. Une absence qui a donné "davantage de responsabilités aux autres joueuses", selon lui. "Elles se sont exprimées tout en respectant les consignes."

Forcément, quand on n'a pas Alexandra Lacrabère, notre meneuse de jeu, on est quand même amputé de cinq ou six buts. Mais je trouve que les filles qui étaient présentes ont répondu à la commande. - Christophe Cassan, coach des Panthères.

L'équipe du FLHB a également dû se passer de Doungou Camara, qui souffre également des ischios. La base arrière ne s'est pas pour autant retrouvée en difficulté selon le coach de Fleury. Christophe Cassan estime ainsi que l'équipe est venue avec ses "armes" et a su les utiliser. L'entraîneur dit "ne rien avoir à reprocher à ses joueuses".

Les Panthères enregistrent ainsi une seconde défaite consécutive, après avoir été battues par Nice, mercredi dernier en championnat (25-30). Mais pour Christophe Cassan, ces deux rencontres n'ont rien à voir. "C'est le jour et la nuit en termes d'attitude et d'engagement. Et c'est avec ce type d'engagement, comme aujourd'hui, qu'on va pouvoir aller chercher des résultats."

Prochaine rencontre ce mercredi face à Nantes

Les Panthères ont désormais trois jours pour se reposer et se concentrer sur la Ligue Butagaz Energie. Elles recevront Nantes ce mercredi au Palais des Sports d'Orléans, à partir de 20h15, dans le cadre de la 11ème journée de LBE. Un match à huis clos, qui sera néanmoins diffusé sur la chaîne du club, Panthères TV. Pour le moment, la participation ou non d'Alexandra Lacrabère n'a pas encore été décidée. Elle dépendra du point médical prévu ce lundi.