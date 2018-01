Orléans, France

Vainqueur en déplacement au Havre le weekend dernier 26 à 23 , le Fleury Loiret Handball retrouve ses supporters mercredi 3 janvier contre Issy Paris au palais des sports d'Orléans où elles n'avaient plus mis les pieds depuis le 5 novembre 2017. Les panthères avaient remporté le derby face à Chambray-les-Tours. Ce premier match de l'année 2018 propose aux panthères un adversaire encore plus coriace, actuellement 5ème du championnat mais qui vise plus haut.

Un gros test pour les joueuses loirétaines

En s'imposant au Havre, les joueuses de Fleury-les-Aubrais ont réalisé la belle opération de la 12ème journée. Elles remontent à la quatrième place, à seulement un point du podium derrière Nice. Le choc face à Issy Paris revêt une saveur toute particulière, non seulement c'est une équipe qui occupe la cinquième place, avec le même nombre de points que les loirétaines, mais elle rappelle de mauvais souvenirs à Christophe Cassan, l'entraineur des panthères, "on avait perdu d'un but lors de la première phase," et il avoue que la défaite lui était restée en travers de la gauche, "on avait le dernier ballon pour gagner mais par manque de maîtrise, on l'a perdu." Le Fleury Loiret Handball s'était incliné 31 à 30. Il y aura donc un parfum de revanche même si l'entraîneur reconnaît que les Fleuryssoises ne partiront pas favorites, "Issy Paris attaque sans arrêt, c'est une équipe à réaction, avec du caractère", et il pense que le coach francilien saura particulièrement motiver ses troupes, après la défaite surprenante face à Bourg-de-péage, le 30 décembre dernier. "C'est un bon test pour nous," admet Christophe Cassan, "le match nous permettra de valider nos progrès, notamment en défense et dans la gestion des matches."

Une troisième place possible à la fin de la soirée

Encore faut-il que Fleury remporte le duel face à Issy Paris et que Brest (2ème) domine dans le même temps Nice (3ème) ! "Le championnat est tellement serré, il ne faut pas trop regarder le classement," rappelle Christophe Cassan, "en cas de défaite, on peut se retrouver 6ème ou 7ème, ça nous remettrait les pieds sur terre." Même discours chez l'arrière Fanta Keita, même si elle avoue qu'elle examine le classement : "Bien sûr qu'on le regarde, on connaît la situation, il faut juste qu'on continue de faire ce qu'on sait faire, sans se prendre la tête. C'est comme ça qu'on a gagné beaucoup de matches jusqu'à maintenant."

En présence d'Alexandra Lacrabère

La première recrue des Panthères pour la saison 2018-19 sera présente dans les tribunes du palais des sports d'Orléans. C'est même une championne du monde de handball ! Alexandra Lacrabère sera présentée aux supporters des panthères puisque la joueuse de l'équipe de France portera le maillot de Fleury-les-Aubrais la saison prochaine. Elle pourra surtout encourager ses futures coéquipières face à l'une des grosses cylindrées de la ligue féminine : Issy Paris. Un duel qui s'annonce très indécis, entre deux formations qui veulent se qualifier pour les play-offs.