D1 féminine : le Fleury Loiret Handball s'incline lourdement face à Besançon (28-38)

Encore une défaite pour les Panthères. Le Fleury Loiret Handball n'a pas fait le poids ce dimanche face à Besançon, quatrième, au palais des sports d'Orléans. Lourde défaite 28-38 des Loirétaines, la vingtième en 21 journée de D1 féminine. Les joueuses de Christophe Cassan sont bonnes dernières du championnat, avec 22 points, à six longueurs de Celles-sur-Belle, premier non-relégable, à cinq journées de la fin de saison. Au match aller, en janvier, les Fleuryssoises avaient enregistré leur premier succès et donc seul jusqu'à présent en Ligue Butagaz Energie.

Retrouvailles mercredi en demi finale de Coupe de France

Les Bisontines ont rapidement pris le large dans cette rencontre notamment grâce aux trois buts rapides de Lucie Granier en début de match et ont compté jusqu'à sept buts d'avance en première période, avant un léger réveil des Panthères juste avant la mi-temps (11-16). Mais les Fleuryssoises n'ont pas résisté à l'excellent début de seconde période de l'ESBF, qui a longtemps mené de dix buts. Le Fleury Loiret Handball, grâce aux six réalisations de Karichma Ekoh, la meilleure loirétaine ce dimanche, est revenu à sept longueurs des Franc-Comtoises, mais s'est finalement effondré en fin de match. Avec huit buts, la Bisontine Clarisse Mairot a été élue joueuse du match.

On n'est pas à notre niveau. C'est ce qui me chagrine - Christophe Cassan

Il faudra bien plus de maîtrise et de rigueur défensive mercredi pour espérer créer un nouvel exploit en Coupe de France (après avoir élimine Bourg de Péage et Paris 92). Les deux équipes se retrouvent en demi-finale de la compétition. Coup d'envoi à 20h depuis le palais des sports de Besançon.

Les réactions

Christophe Cassan, entraîneur du Fleury Loiret Handball

"On a donné beaucoup d'occasions à Besançon de contrôler les choses, on fait une très mauvaise entame, ensuite on ne trouve pas les équilibres entre attaque et défense. On doit défendre avec plus d'agressivité et de solidarité. Quand on joue contre Metz et qu'on prend 40 buts, on se dit que c'est Metz, là je n'ai pas trouvé Besançon vraiment au dessus, mais c'est surtout qu'on n'est pas à notre niveau. C'est ce qui me chagrine. La pression de jouer à domicile est forte, je ne reconnais pas mon équipe par rapport aux déplacements à Paris ou Metz. On est plus relâchés à l'extérieur et les performances sont meilleures..."

"J'ai fait le deuil des résultats depuis un moment, si on continue de regarder derrière on ne va pas avancer. Ce qui me guide maintenant, c'est le développement des joueuses, notamment en attaque, puisqu'on avait la plus mauvaise attaque de la ligue en janvier. Il fallait travailler là dessus pour rivaliser avec nos concurrents directs. On progresse en attaque, mais défensivement on est moins bien, donc il va falloir rééquilibrer les choses."

Tom Garnier, entraîneur adjoint de l'ESBF

"On avait tous à coeur de remettre les pandules à l'heure après le match aller, où cette équipe nous avait battu. Ce résultat nous permet de confirmer cette quatrième place qu'on vient d'aller chercher et de regarder maintenant vers la troisième. Les filles ont bien géré les temps faibles, si on veut être perfectionniste, on aurait aimé prendre moins de 28 buts, mais c'est un bon résultat."

"On a préparés cette demi-finale de la meilleure des façons, en gagnant ce match assez largement, on va continuer à travailler dans la même dynamique pour s'imposer mercredi."