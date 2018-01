Nancy, France

L'équipe de France masculine de handball joue ce vendredi soir son premier match de l'Euro 2018 en Croatie. Coup d'envoi à 20h30 face à la Norvège. C'est certain : il va y avoir du monde devant la télé. Il faut dire que l'engouement est au plus haut, après une année historique pour le hand tricolore.

Dans le 54 : une centaine de licences supplémentaires en deux ans

Les équipes masculine et féminine ont été sacrées championnes du monde à quelques mois d'intervalle (en janvier 2017 pour les hommes, en décembre 2017 pour les femmes). La performance est historique et l'engouement se ressent jusque dans les clubs lorrains.

Sur les deux dernières saisons, les clubs de Meurthe-et-Moselle ont enregistré une centaine de licences supplémentaires, passant d'environ 4.550 à 4.650. Sans compter les nouvelles inscriptions attendues à la rentrée de septembre prochain. La tendance est la même dans les Vosges, avec cette année près de 1.800 inscrits.

Plus de joueuses...

Le nombre de joueuses est, lui aussi, en forte augmentation. La victoire de l'équipe de France féminine en décembre dernier et l'exploit en finale face aux tentantes du titre norvégiennes participent à la dynamique. En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, des dizaines de nouvelles joueuses se sont inscrites en début d'année.

C'est le cas au club du Grand Nancy Handball. Alicia a 7 ans et elle vient de s'inscrire pour la première fois. Comme le confirme sa maman Caroline : "elle regarde beaucoup les matches à la télé. Elle a été très intéressée très tôt et peut-être même plus que ses deux grands frères."

"Dans l'équipe d'Alice, je vois deux ou trois queues de cheval supplémentaires. C'est vrai, il y a plus de filles !"

...et plus de jeunes !

A Nancy, la dynamique est encore plus spectaculaire chez les plus petits : les enfants de 6 à 9 ans inscrits au "baby-hand". En un an : le nombre d'inscrits dans cette catégorie a triplé au Grand Nancy Handball !

"L'année dernière, on avait entre 12 et 15 gamins au baby-hand, compte Maurice Bucquet, secrétaire du club et responsable de l'école de hand nancéienne. Là, on en est à 40 petits, garçons ou filles. Et certains viennent avec leurs petits frères ou leurs petites sœurs."

"Oui, au niveau de l'effectif cette année, j'ai été amené à refuser trois gamins. Je ne pouvais pas. C'est exceptionnel."

"Les gamins ? Ils sont enchantés !" - Maurice Bucquet, secrétaire du Grand Nancy Handball. Copier

Et les derniers résultats nationaux ont un effet très positif. "Les gamins ? Ils sont enchantés, confirme Maurice Bucquet. Chaque année, on a une arrivée de joueurs liée aux bons résultats de l'équipe de France. Il faut aussi dire qu'on travaille beaucoup avec les gamins dans les écoles mais aussi avec des stages découvertes. C'est un travail des dirigeants qui est récompensé par l'arrivée des gamins."